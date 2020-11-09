Златан Ибрагимович: «Золотой мяч»? Я чувствую себя сильным и без наград

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о том, что у в ходе карьеры ему не удалось завоевать «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в футболе.



«Трофеи – это здорово, но я чувствую себя сильным и без них. Я играю, стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь своим партнёрам по команде. Вот и всё», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе «Мальмё», а в дальнейшем помимо «Милана» выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За это время обладателями «Золотого мяча» стали 12 футболистов.



В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Златан Ибрагимович — о фото в футболке сборной: просто хотел понервировать людей в Швеции