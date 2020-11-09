Златан Ибрагимович: раньше в Италии не было таких команд, как «Аталанта»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о нынешнем положении дел в итальянской Серии А.



«Сейчас за высокие места борется большее количество клубов. Раньше не было таких команд, как «Аталанта». Я играл во многих странах и могу подтвердить, что чемпионат Италии – самый сложный для нападающих.



На верхние позиции претендует много команд, некоторые из них ещё не достигли своего пика. Таблица плотная, так что чемпионом станет та команда, которая находится в лучшей форме», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



«Милан», набрав 17 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Сассуоло», на 2 очка. 39-летний Ибрагимович принял участие в 5 матчах первенства, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Златан Ибрагимович: «Золотой мяч»? Я чувствую себя сильным и без наград