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Златан Ибрагимович: раньше в Италии не было таких команд, как «Аталанта»

Златан Ибрагимович: раньше в Италии не было таких команд, как «Аталанта»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о нынешнем положении дел в итальянской Серии А.

«Сейчас за высокие места борется большее количество клубов. Раньше не было таких команд, как «Аталанта». Я играл во многих странах и могу подтвердить, что чемпионат Италии – самый сложный для нападающих.

На верхние позиции претендует много команд, некоторые из них ещё не достигли своего пика. Таблица плотная, так что чемпионом станет та команда, которая находится в лучшей форме», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан», набрав 17 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Сассуоло», на 2 очка. 39-летний Ибрагимович принял участие в 5 матчах первенства, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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