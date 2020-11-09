Наташа Королёва поддержала Артёма Дзюбу, назвав его великим спортсменом современности

Эстрадная певица Наташа Королёва в своём «инстаграме» выступила в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, чьё интимное видео появилось в Сети на днях.
«Ещё один беспардонный поступок, вероломство, надругательство над неприкосновенностью частной жизни. Артём, великий спортсмен современности, стал очередной жертвой безнравственного и циничного слива в Сеть сворованного частного видео. Сколько судеб ещё надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым?
Все мы, каждый из нас, состоим из плоти и крови, имеем свои скелеты в шкафу, так зачем же друг друга так жестоко уничтожать и пожирать, как акулы?! Прошу вас, люди, прекратите это, прекратите травлю публичных людей! Правозащитники, законотворцы, прошу вас, сделайте всё, что в ваших силах, чтобы закон работал. Никому из нас не нужна чёрная слава, и весь этот бред про PR похороните за плинтусом. Оставьте в покое нашу личную жизнь!!! Артём, мы тебя любим, поддерживаем и ценим. Держись!» — написала Королёва.
- 9 ноября 2020
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