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ЦСКА рассказал о состоянии здоровья Бактиёра Зайнутдинова и Константина Марадишвили

ЦСКА рассказал о состоянии здоровья Бактиёра Зайнутдинова и Константина Марадишвили
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА рассказал о состоянии здоровья полузащитников Бактиёра Зайнутдинова и Константина Марадишвили, а также молодого защитника Никиты Котина.

«У заменённого в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиёра Зайнутдинова выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.

Константин Марадишвили в понедельник прошёл обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.

Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи.

Никита Котин, который на разминке перед матчем молодёжного первенства с «Зенитом» почувствовал дискомфорт и не вышел на игру, избежал повреждения и будет работать после выходных в общей группе», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

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