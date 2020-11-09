Лёв по-прежнему не намерен вызывать в сборную Германии Мюллера, Боатенга и Хуммельса

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что не поменял решения в отношении к защитнику дортмундской «Боруссии» Матсу Хуммельсу, его коллеге по амплуа из «Баварии» Жерому Боатенгу и нападающему мюнхенцев Томасу Мюллеру.
«Мы решили не вызывать этих футболистов, ничего не поменялось. Мы не можем всё вернуть. Но это отличные игроки, обладающие высоким классом.
Если в следующем году ключевые футболисты сборной провалятся, я буду оценивать ситуацию и думать об альтернативных вариантах», — приводит слова Лёва Kicker.
Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, Лёв заявил, что решил больше не вызывать Хуммельса, Мюллера и Боатенга в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.
- 9 ноября 2020
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