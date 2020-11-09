«Расставили точки над «i». Фанаты «Зенита» выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление о ситуации с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас. В свою очередь Артём всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.
Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с Краснодаром, банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюблённость и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита».
После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам своё отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артёмом Дзюбой расставили все точки над «i», — говорится в сообщении на сайте «Ландскроны».
- 9 ноября 2020
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