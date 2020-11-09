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Игроки «Реала» удивились составу, который Зидан выбрал на матч с «Валенсией»

Игроки «Реала» удивились составу, который Зидан выбрал на матч с «Валенсией»
Футбол / Испания 0

Футболисты мадридского «Реала» не поняли решений главного тренера команды Зинедина Зидана в матче 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией», сообщает Marca.

По информации издания, игроки «сливочных» были удивлены, когда французский специалист включил в состав защитника Марсело и хавбека Иско вместо Ферлана Менди и Тони Крооса соответственно. Футболисты по тренировкам знают, кто из них находится в лучшей форме, и поэтому не поняли таких кадровых решений наставника.

Отмечается, что игроки «Реала» по-прежнему уважают Зидана, однако многих из них решения тренера сбили с толку.

Напомним, «Реал» первым забил в матче с «Валенсией», однако затем пропустил четыре мяча, три из которых с пенальти, а один – автогол, и потерпел разгромное поражение – 1:4.

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