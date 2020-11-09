Юрий Газзаев стал новым главным тренером «Шинника»

Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера «Шинника», сообщает официальный сайт ярославской команды.
«Новым главным тренером команды „Шинник“ сегодня стал известный футбольный специалист с большим опытом работы Юрий Газзаев. Контракт с Юрием Фарзуновичем подписан до конца сезона.
С 2011 по 2012 год новый наставник уже возглавлял «Шинник», и под его руководством команда добивалась права играть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Всей своей предыдущей работой Юрий Газзаев завоевал заслуженное уважение как у спортивных специалистов, так и у многочисленных поклонников команды. Добро пожаловать в Ярославль, Юрий Фарзунович!» — говорится в сообщении клуба.
«Шинник» по итогам 20 туров набрал 13 очков и находится на предпоследнем, 21-м месте.
- 9 ноября 2020
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