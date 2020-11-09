Вальверде получил травму после стыка с Черышевым в матче «Валенсия» — «Реал»
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:4). На 65-й минуте встречи хавбек «летучих мышей» Денис Черышев грубо налетел на уругвайца, после чего в матче возникла пауза. Вальверде был заменён на 76-й минуте, вместо него на поле вышел полузащитник Тони Кроос.
«После тестирования Федерико Вальверде, проведённого медицинской службой „Реала“, у него была диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги», — говорится в сообщении мадридской команды на официальном сайте клуба.
Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Федерико забил три гола и отдал одну голевую передачу в восьми матчах чемпионата Испании.
«Бавария» хотела приобрести Федерико Вальверде, но «Реал» ответил отказом
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