Николай Рассказов: VAR — странная история. Футболисты порой не понимают, что происходит

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов прокомментировал эпизод с нарушением правил в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:5). Игрок туляков сбил хавбека «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова в штрафной, после чего был назначен пенальти.



«Сложно об этом говорить. С этим VAR странные истории происходят. Когда Зайнутдинов убегал, я понимал, что он впереди, что в штрафной фолить нельзя – начал тормозить, даже выпрямил ногу, чтобы не допустить касания. Соперник задними шипами по касательной задел… После матча я сам посмотрел момент. Что сказать? Когда был в молодёжной сборной и в «Спартаке», судьи перед нами выступали на сборах, проводили семинары. Говорили, что каждый момент трактуется по-своему. На повторе я видел: был чирк, Зайнутдинов бежал на скорости, споткнулся о свою же ногу. Мне сложно судить, но это не пенальти. За такие касания в игре можно ставить по пять-шесть пенальти.

VAR? Не очень хорошо к этому отношусь. В хоккее раньше была введена система повторов, но там шайба маленькая, коробка меньше, интенсивность игры высокая — судьям очень сложно. Ввели VAR – каждый момент рассматривают, при этом нет единого подхода. В футболе нельзя, как в хоккее, сразу раскачать игру, игра проходит сложно. Мы, футболисты, иной раз сами не понимаем, что происходит", — цитирует Рассказова пресс-служба клуба.