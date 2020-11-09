Сулейманов, Уткин, Магкеев и Умяров пропустят матчи молодёжной сборной России из-за травм

В списке футболистов молодёжной сборной России, вызванных для подготовки к контрольным матчам с Венгрией (13 октября) и Словенией (17 октября), произошли изменения, сообщает пресс-служба РФС.
Из-за различных травм принять участие в сборе национальной команды не смогут Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (оба — «Краснодар»), получившие мышечные травмы, а также Станислав Магкеев («Локомотив», травма прямой мышцы бедра), Никита Калугин («Сочи», мышечная травма), Вячеслав Грулёв («Динамо», миофасциалтный синдром мышц спины), Наиль Умяров («Спартак», перелом 4-й и 5-й пястных костей левой кисти со смещением) и Константин Марадишвили (ЦСКА, частичный разрыв четырёхглавой мышцы бедра). Вместо них в штаб сборной вызваны другие футболисты.
Обновленный список молодёжной сборной выглядит следующим образом:
вратари — Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);
защитники — Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»), Данила Прохин («Зенит»);
полузащитники — Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наяир Тикнизян (ЦСКА);
нападающие — Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Рубин»).
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