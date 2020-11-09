«Эвертон» уже в январе может вернуть из аренды в «ПСЖ» своего нападающего

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, находящийся в аренде во французском «ПСЖ», зимой может вернуться на Туманный Альбион.



По сообщению The Athletic, 20-летний итальянец, который по арендному соглашению должен доиграть сезон во французской Лиге 1 до конца, в скором времени вернётся в расположение «ирисок». Карло Анчелотти хочет вернуть форварда, чтобы повысить конкуренцию в атаке.



На данный момент у «Эвертона» в атаке все матчи практически без замен проводит Доминик Калверт-Льюин. 23-летний англичанин играет на высоком уровне, забив 8 голов в 8 матчах. Однако плотность календаря и возможные травмы заставляют «ирисок» искать игрока на подмену Доминику.



Если «Эвертон» вернёт уже в январе Кина, то действующий чемпион Франции получит € 2 млн неустойки.



В нынешнем сезоне лиги 1 Кин провёл 4 матча, в которых забил 3 мяча.