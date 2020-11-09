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Черчесов: жизнь показала, что мы были правы, объявив резервный список сборной России

Черчесов: жизнь показала, что мы были правы, объявив резервный список сборной России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил объявление расширенного списка национальной команды, а также рассказал о подготовке к выездным матчам.

«Мы уже говорили, что до этого не объявляли резервный список. Потому что в нормальной жизни мы и относились нормально. А сейчас и пандемия бушует, и травмы в это время есть. Поэтому мы постарались объявить расширенный список, чтобы те, кто не попал в основной, хотя бы внутренне были готовы, что их могут дозаявить. Жизнь показала, что мы были правы в этом плане. Опять изменения были по той или иной причине.

Что касается матчей на выезде, менеджмент слетал и в Турцию, и в Сербию, и в Молдавию. Посмотрели гостиницы: где мы будем жить и тренироваться, как далеко расположены аэропорты. Нет нюансов. Три встречи подряд идут. Любой час, любые полчаса для восстановления важны. Постарались максимально всё отработать. РФС всегда учитывает наши пожелания, проблем нет», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч Лиги наций с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября в матче Лиги наций. Начало встречи — в 22:45 мск.

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