«Вест Хэм» хочет перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле в зимнее трансферное окно может перебраться на Туманный Альбион.
По данным The Sun, 24-летним французом уже давно интересуется «Манчестер Юнайтед» и ещё летом предлагал французскому клубу за него около € 33 млн. Однако в последние дни в отношении Дембеле активизировался лондонский «Вест Хэм», и уже он выглядит фаворитом в борьбе за французского форварда.
Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес является большим поклонником экс-нападающего «Селтика». Сам 24-летний нападающий не против сменить клубную прописку, так как в последнее время разочарован тем, что его всё чаще оставляют на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Дембеле провёл 10 матчей, в которых ни разу не сумел отличиться.
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Франция щедра на таланты уровня «Реала», «Ливерпуля» и «Барселоны».
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