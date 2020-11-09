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«Вест Хэм» хочет перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» хочет перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле в зимнее трансферное окно может перебраться на Туманный Альбион.

По данным The Sun, 24-летним французом уже давно интересуется «Манчестер Юнайтед» и ещё летом предлагал французскому клубу за него около € 33 млн. Однако в последние дни в отношении Дембеле активизировался лондонский «Вест Хэм», и уже он выглядит фаворитом в борьбе за французского форварда.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес является большим поклонником экс-нападающего «Селтика». Сам 24-летний нападающий не против сменить клубную прописку, так как в последнее время разочарован тем, что его всё чаще оставляют на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Дембеле провёл 10 матчей, в которых ни разу не сумел отличиться.

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