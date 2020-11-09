«Вест Хэм» хочет перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле в зимнее трансферное окно может перебраться на Туманный Альбион.



По данным The Sun, 24-летним французом уже давно интересуется «Манчестер Юнайтед» и ещё летом предлагал французскому клубу за него около € 33 млн. Однако в последние дни в отношении Дембеле активизировался лондонский «Вест Хэм», и уже он выглядит фаворитом в борьбе за французского форварда.



Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес является большим поклонником экс-нападающего «Селтика». Сам 24-летний нападающий не против сменить клубную прописку, так как в последнее время разочарован тем, что его всё чаще оставляют на скамейке запасных.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Дембеле провёл 10 матчей, в которых ни разу не сумел отличиться.

5 игроков Лиги 1, которых очень хотят купить гранды Франция щедра на таланты уровня «Реала», «Ливерпуля» и «Барселоны».