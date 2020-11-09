Врач Марадоны рассказал о восстановлении бывшего футболиста после операции

Леопольдо Луке, врач легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказал о положительной динамике состояния своего пациента. Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы.

«Диего уже лучше, намного лучше. Его состояние улучшается с каждым днём, он очень быстро восстанавливается», — приводит слова Луке Il Corriere dello Sport.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.