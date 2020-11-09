Макларен: Моуринью делает из «Тоттенхэма» ужасную команду

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен высказался о работе Жозе Моуринью в качестве главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур».
«Это лишь вопрос времени, когда Моуринью заставит «Тоттенхэм» играть так, как он этого хочет.
Они всегда были хорошей и милой командой. Моуринью сделает из них ужасную команду — ужасную команду для их соперников. А ужасные команды выигрывают трофеи», — сказал Макларен в эфире радио Talksport.
Последний раз «Тоттенхэм» выигрывал трофей в 2008 году — Кубок футбольной лиги (ныне преобразованный в Кубок английской лиги). Моуринью за этот отрезок выиграл с другими командами 13 трофеев.
После 8-го тура «шпоры» с 17 очками занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
В Okko Спорт доступен новый эпизод аналитической программы «Английский Пациент Live». Передача посвящена 8-му туру английской Премьер-лиги.
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