Болельщики «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе

Объединение болельщиков «Локомотива» United South опубликовало заявление, в котором сформулированы претензии к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову и гендиректору Василию Кикнадзе. В заявлении фанаты потребовали, чтобы Мещеряков и Кикнадзе покинули клуб.

«Многим кажется, что протест болельщиков связан с непродлением контракта Сёмина, а перекрыть его можно просто результатами.

Мы заявляли и повторяем: дело не только в необоснованном непродлении контракта тренера, который со всеми своими достижениями последних сезонов продолжал показывать высокие результаты и на момент непродления.

Дело в том, что у руля нашего клуба находятся непрофессионалы, которые каждым шагом и действием наносят удары по «Локомотиву», его болельщикам и по РЖД.

Мы требуем ухода Мещерякова, Кикнадзе и его команды. У «Локомотива» нет будущего под руководством этих людей», — говорится в заявлении.

Также фанаты сформулировали 27 претензий к руководству клуба. Среди них — непродление контракта с Сёминым, противоречия в характеристике Марко Николича, поражение в судебной тяжбе с Ильёй Геркусом, непонятная трансферная политика, уход Хвичи Кварацхелии и многое другое.