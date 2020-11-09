Константин Кучаев: пока особых впечатлений от нахождения в сборной России не испытываю

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о вызове в сборную России и поделился мнением об атмосфере в национальной команде.
«Впечатлений от нахождения в сборной пока никаких нет, мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку. Пока впечатлений особых не испытываю. На самом деле, чувствуется, что здесь другой уровень подготовки и тренерского штаба. Видно, что здесь ко всему по-другому относятся. Видно, что это национальная команда.
Думаю, то, что мы старались и отдавали все силы в игре, способствовало тому, что многие игроки ЦСКА получили вызов. Справедливости ради стоит сказать, что некоторые футболисты травмированы или по каким-то причинам не поехали в сборную. Это тоже сопутствовало», — сказал Кучаев в интервью пресс-службе сборной России.
- 9 ноября 2020
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