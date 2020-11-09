Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожертвовал средства на приобретение протеза предплечья для мальчика Димы Березовского из Якутска.



«Всем привет. Меня зовут Джордан Ларссон. Помогать тем, кто в этом нуждается, в характере «Спартака». Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он — один из подопечных фонда «Спартак» — детям», и я помогу ему с оплатой протеза. Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдёт успешно. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим!» — сказал Ларссон в видео, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».

«Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является ЦСКА (31).