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Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска

Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожертвовал средства на приобретение протеза предплечья для мальчика Димы Березовского из Якутска.

«Всем привет. Меня зовут Джордан Ларссон. Помогать тем, кто в этом нуждается, в характере «Спартака». Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он — один из подопечных фонда «Спартак» — детям», и я помогу ему с оплатой протеза. Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдёт успешно. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим!» — сказал Ларссон в видео, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».

«Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является ЦСКА (31).

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