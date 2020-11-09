Волочкова поддержала Дзюбу после скандала с видео
Российская балерина Анастасия Волочкова в своём «инстаграме» опубликовала видеообращение, в котором она поддержала форварда «Зенита» Артёма Дзюбу. Ранее в соцсетях начало распространяться видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи. Болельщики «Зенита» освистывали футболиста во время матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Та встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1, Дзюба стал автором победного гола.
Примечательно, что Дзюба вышел в стартовом составе команды, но был лишён капитанской повязки. Обязанности капитана в этой встрече исполнял защитник Деян Ловрен.
Артём Дзюба — в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
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