Волочкова поддержала Дзюбу после скандала с видео

Российская балерина Анастасия Волочкова в своём «инстаграме» опубликовала видеообращение, в котором она поддержала форварда «Зенита» Артёма Дзюбу. Ранее в соцсетях начало распространяться видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи. Болельщики «Зенита» освистывали футболиста во время матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Та встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1, Дзюба стал автором победного гола.

Примечательно, что Дзюба вышел в стартовом составе команды, но был лишён капитанской повязки. Обязанности капитана в этой встрече исполнял защитник Деян Ловрен.