И. Федотов: не выиграй «Зенит», и из-за неназначенного пенальти началась бы истерика

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (3:1).

«На 56-й минуте при счёте 0:1 следовало назначить 11-метровый в ворота «Краснодара». Оздоев хотел сыграть в мяч, а Мартынович, в прыжке высоко задрав ногу, попал Оздоеву по голове. Москалёв как минимум должен был увидеть там опасную игру. Почему не вмешался VAR, не знаю, но судья «отскочил»: не выиграй «Зенит», и из-за неназначенного пенальти началась бы истерика», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.