Арбитр Федотов: вторую жёлтую Паршивлюку в матче с «Локомотивом» показывать не стоило

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (5:1). Напомним, на 78-й минуте встречи защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
«Не понял второй жёлтой карточки Райковичу на 38-й минуте, ничего ужасного там не было. Был короткий, слабенький захват, но вмешался помощник. Панин после его подсказки убрал с поля Райковича якобы за срыв перспективной атаки. В том моменте можно было обойтись штрафным. Гильерме же на 64-й минуте удалили правильно – это фол последней надежды. А вот вторую жёлтую Паршивлюку показывать не стоило. Да, Сергей чуть не дотянулся в подкате до мяча, но грубо он не играл, агрессии и скорости не было. Можно было просто назначить штрафной удар.
Что касается 11-метрового в ворота «Локомотива» на 84-й минуте, то там всё по делу – был удар по лицу игроку «Динамо». У Панина это первое дерби, важно, что трактовка эпизодов была одинаковой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 9 ноября 2020
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
21:52
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:20
-
20:11
-
19:55
-
19:44
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:12
-
19:02
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:08