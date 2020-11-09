Арбитр Федотов: вторую жёлтую Паршивлюку в матче с «Локомотивом» показывать не стоило

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (5:1). Напомним, на 78-й минуте встречи защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Не понял второй жёлтой карточки Райковичу на 38-й минуте, ничего ужасного там не было. Был короткий, слабенький захват, но вмешался помощник. Панин после его подсказки убрал с поля Райковича якобы за срыв перспективной атаки. В том моменте можно было обойтись штрафным. Гильерме же на 64-й минуте удалили правильно – это фол последней надежды. А вот вторую жёлтую Паршивлюку показывать не стоило. Да, Сергей чуть не дотянулся в подкате до мяча, но грубо он не играл, агрессии и скорости не было. Можно было просто назначить штрафной удар.



Что касается 11-метрового в ворота «Локомотива» на 84-й минуте, то там всё по делу – был удар по лицу игроку «Динамо». У Панина это первое дерби, важно, что трактовка эпизодов была одинаковой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.