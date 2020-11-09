Клопп: командам АПЛ необходимо разрешить проводить пять замен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь высказался об отмене правила пяти замен в матчах английской Премьер-лиги.



«Дело в нехватке лидерских качеств. Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс подал эту идею совершенно неправильно.



Возможность использовать пять замен – не преимущество, а необходимость на данный момент. В других ведущих лигах Европы командам разрешены эти пять замен. В Англии же всё было подано неправильно, и теперь у нас такая ситуация.



Трент Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии. Это не последний и не единственный подобный случай, с которым придётся иметь дело Гарету Саутгейту», – приводит слова Клоппа Goal.

Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.



Затем клубы АПЛ проголосовали против этого правила в новом чемпионате. В других топ-лигах Европы пять замен оставили и на этот сезон.