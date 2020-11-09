Клопп: командам АПЛ необходимо разрешить проводить пять замен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь высказался об отмене правила пяти замен в матчах английской Премьер-лиги.
«Дело в нехватке лидерских качеств. Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс подал эту идею совершенно неправильно.
Возможность использовать пять замен – не преимущество, а необходимость на данный момент. В других ведущих лигах Европы командам разрешены эти пять замен. В Англии же всё было подано неправильно, и теперь у нас такая ситуация.
Трент Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии. Это не последний и не единственный подобный случай, с которым придётся иметь дело Гарету Саутгейту», – приводит слова Клоппа Goal.
Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.
Затем клубы АПЛ проголосовали против этого правила в новом чемпионате. В других топ-лигах Европы пять замен оставили и на этот сезон.
- 9 ноября 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:20
-
20:11
-
19:55
-
19:44
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:12
-
19:02
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:08
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:37
-
17:29
-
17:23
-
17:16