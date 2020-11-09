Бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Это’О рассказал о самочувствии после ДТП

Бывший форвард сборной Камеруна Самуэль Это’О, известный по выступлениям за «Интер», «Барселону» и «Анжи», рассказал о самочувствии. Ранее стало известно, что камерунец попал в ДТП. Автомобиль футболиста врезался в автобус, инцидент произошёл на одной из трасс в Камеруне.
Сообщалось, что Это’О возвращался со свадьбы младшего брата. 39-летнего спортсмена доставили в больницу с травмой головы.
«Хочу сообщить, что у меня всё хорошо. Спасибо господу, что мы не получили серьёзного ущерба», — написал Это’О в своём «инстаграме».
38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.
- 9 ноября 2020
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