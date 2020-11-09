Директор «Реала» раскритиковал работу VAR после матча с «Валенсией»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо недоволен работой системы VAR в матче 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Встреча закончилась победой «летучих мышей» со счётом 4:1. Претензии Бутрагеньо вызвал второй гол соперника: в начальной фазе атаки полузащитник «Валенсии» Денис Черышев жёстко атаковал полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

«Начало игры было неплохим, мы играли лучше, чем соперник. В первые полчаса матча нам было комфортно, мы вышли вперёд.

Затем соперник сравнял счёт благодаря случайному эпизоду. А в эпизоде со вторым голом вмешался VAR. Понятно, система создавалась ради того, чтобы использоваться в такие моменты. Но, возможно, арбитрам стоило посмотреть всю атаку, чтобы увидеть фол на Асенсио.

Во втором тайме в наши ворота назначили пенальти. Удивился, думал, всё закончится штрафным в нашу пользу. А затем всё стало ещё хуже, когда в наши ворота назначили третий пенальти», — цитирует Бутрагеньо Marca.