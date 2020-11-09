«Сельта» попытается подписать Манджукича, которым интересовался «Локомотив»

«Сельта» планирует подписать контракт с форвардом Марио Манджукичем, который в настоящее время является свободным агентом, утверждает Cadena Cope. Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как у него истёк контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль».

34-летний форвард может перейти в «Сельту» во время зимнего трансферного окна. В сезоне-2014/2015 он выступал в Примере, защищая цвета «Атлетико».

В чемпионате Катара в минувшем сезоне форвард в 10 матчах забил два мяча. Кроме того, в составе сборной Хорватии провёл 89 матчей и забил 33 мяча.

Сообщалось, что Манджукичем интересуется московский «Локомотив», который также хотел подписать его на правах свободного агента.