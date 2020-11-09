В «Бешикташе» выявлено четыре случая заражения коронавирусом
В «Бешикташе» обнаружено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
Результаты тестов трёх футболистов и одного сотрудника клуба на коронавирус оказались положительными. Сообщается, что все заразившиеся были отправлены на карантин, турецкий клуб соблюдает утверждённые медицинские протоколы.
«Бешикташ» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером соревнований является «Аланьяспор», в 7 встречах набравший 17 очков. В тройку лидеров входят «Фенербахче» (17) и «Галатасарай» (16). В следующем туре чемпионата Турции «Бешикташ» на домашнем стадионе сыграет с «Истанбул Башакшехиром». Встреча пройдёт 22 ноября.
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