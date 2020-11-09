Т. Азар: Эден один из лучших игроков в мире. Ему пока очень не везёт

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар поделился мнением о неудачах брата Эдена, выступающего за мадридский «Реал». Напомним, у Эдена Азара был выявлен коронавирус.
«Эдену пока очень не везёт. Травма прошла, но теперь у него коронавирус. Ещё две недели вне игры. С этим ничего не поделаешь, ведь вирус приходит, когда хочет, а потом исчезает. Эдену нужно быть терпеливым и заботиться о семье. Когда вернётся, с ним всё будет в порядке. Он сможет играть каждые три дня, как это было в Англии. Сейчас просто полоса невезения. Надеюсь, скоро это закончится. И сборная Бельгии, и „Реал“ нуждаются в Эдене. Он один из лучших футболистов в мире», — приводит слова Торгана Азара AS.
В 8-м туре испанской Примеры Азар забил первый гол за 392 дня. В прошлом сезоне форвард принял участие в 22 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.
- 9 ноября 2020
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