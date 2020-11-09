Месут Озил может продолжить карьеру в МЛС

У полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила появился ещё один вариант дальнейшего продолжения карьеры.
Как сообщает Goal со ссылкой на Fichajes, команда МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» пополнила список клубов, желающих подписать контракт с 32-летним немцем.
Напомним, Озил был проинформирован, что исключён из заявки «Арсенала» на сезон. Это означает, что немец не сможет принять участия в матчах английской Премьер-лиги минимум до февраля 2021 года.
Чемпион мира 2014 года не попал и в заявку «пушкарей» на матчи Лиги Европы УЕФА. Стоит отметить, что Месут — самый высокооплачиваемый футболист английского клуба.
Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Не играл в составе лондонцев с марта. Контракт атакующего полузащитника с «канонирами» заканчивается 30 июня 2021 года.
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