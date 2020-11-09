Матч Сербия — Россия покажет Первый канал

Матч сборной России с национальной командой Сербии в Лиге наций УЕФА в прямом эфире покажет Первый канал.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). Трансляция начнётся в 22:40 мск.



Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги наций сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 3:1. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются сборные Венгрии и Турции. По начальному календарю, финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.