Матч Сербия — Россия покажет Первый канал
Матч сборной России с национальной командой Сербии в Лиге наций УЕФА в прямом эфире покажет Первый канал.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). Трансляция начнётся в 22:40 мск.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги наций сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 3:1. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются сборные Венгрии и Турции. По начальному календарю, финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
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