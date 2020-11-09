Защитник «ПСЖ» Тило Керер выбыл на 3–4 месяца из-за травмы
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тило Керер выбыл на 3–4 месяца из-за травмы, сообщает L'Equipe.
Напомним, Керер получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (3:0) и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел защитник «ПСЖ» Митчел Баккер. По информации источника, у Керера диагностирована травма приводящей мышцы.
В нынешнем сезоне Керер принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, однако не отметился результативными действиями. «Пари Сен-Жермен» набрал 24 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В тройку лидеров соревнований входят «Лилль» (19) и «Ренн» (18). В следующем туре французской Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Монако».
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