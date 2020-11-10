Агент Марио Фернандеса рассказал о сроках его восстановления

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о сроках восстановления футболиста.



«Марио пропустит из-за травмы около двух недель. Именно на такой срок он выбыл», — сообщил Машадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Фернандес был вынужден покинуть поле в первом тайме матча 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3). Футболист попросил замену на 31-й минуте. Игрок покидал поле, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал матч в качестве запасного. Позже у Фернандеса была диагностирована травма задней поверхности бедра.

ЦСКА набрал 31 очко в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.