Клопп: ответный матч с «Барселоной» в 2019 году — один из величайших в истории

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о полуфинальных матчах Лиги чемпионов-2018/2019 с «Барселоной» (0:3, 4:0).
«План был таким: мы хотели наброситься на «Барселону» с первой же секунды. Если бы мы провалились, то в своём стиле. В тот вечер нам было нечего терять. Хотели, чтобы «Барселоне» стало некомфортно после первого же удара по мячу. Именно этого и добились.
Думаю, пока это самый великий матч из тех, в которых мне довелось принимать участие. И это точно один из величайших матчей в истории футбола.
Да, мы не играли против «Барселоны» с Хави и Иньестой в составе, но они были достаточно хороши, чтобы выиграть турнир, обыграв нас. Но каталонцы не были достаточно хороши, чтобы обыграть команду, с которой они столкнулись на «Энфилде».
Это драма. В таком случае любое событие остаётся в памяти гораздо дольше. У великих матчей есть история. Какой была ситуация перед ответной встречей? Каковы были шансы команд на победу? Ожидания делают игру великой. В нашем случае никто не думал, что у нас есть шанс. Играть с «Барселоной» после того, как уступили в первом матче со счетом 0:3?
Победы не так легко достаются, ведь так? Но самое важное – в любом великом матче важно выступление. Без него не бывает драмы. Игру не назовёшь великой, если игроки не показали максимум. Команда должна действительно хорошо сыграть», – приводит слова Клоппа из новой книги Джейми Каррагера The Telegraph.
- 9 ноября 2020
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