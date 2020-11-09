Албания может принять матч между сборными Англии и Исландии в Лиге наций

Встреча Лиги наций между сборными Англии и Исландии может пройти на нейтральном поле.



Албания стала главным кандидатом на проведение этого матча, который запланирован на следующую среду, 18 ноября, сообщает BBC.



Проведение встречи на стадионе «Уэмбли» в Лондоне находится под вопросом из-за нового запрета правительства Великобритании на въезд в страну граждан, не являющихся гражданами Великобритании, — в частности прибывающих из Дании. Исландия сыграет с Данией в Копенгагене 15 ноября, за три дня до встречи с Англией.



Если запрет останется в силе, Футбольная ассоциация Албании готова предоставить нейтральную площадку. Английская футбольная федерация ожидает разъяснений от правительства Соединённого Королевства, но изучает все варианты.



Коронавирусные протоколы УЕФА гласят, что международные матчи могут быть перенесены на дату, установленную европейским футбольным руководящим органом, или при необходимости проводиться на нейтральном поле.