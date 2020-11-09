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Ширер: «Лестер» — заслуженный лидер АПЛ. Они дадут бой «Ливерпулю»

Ширер: «Лестер» — заслуженный лидер АПЛ. Они дадут бой «Ливерпулю»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер высказался насчёт «Лестер Сити», занимающего первое место в английской Премьер-лиге.

«Лестер» заслуженно лидирует в данный момент. Они входят в число команд, у которых есть проблемы с травмами, но, несмотря на это, они всё ещё играют в какой-то особенный футбол. Я был действительно впечатлен победой «лисов» над «Вулверхэмптоном».

У команды Брендана Роджерса, как и у всех остальных команд, были ошибки: домашние поражения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы». Но теперь они одержали шесть побед подряд во всех турнирах и с полной уверенностью собираются дать бой «Ливерпулю» на «Энфилде» в следующем туре английской Премьер-лиги», — цитирует Ширера BBC.

Матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» пройдёт 21 ноября.

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