Ширер: «Лестер» — заслуженный лидер АПЛ. Они дадут бой «Ливерпулю»

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер высказался насчёт «Лестер Сити», занимающего первое место в английской Премьер-лиге.
«Лестер» заслуженно лидирует в данный момент. Они входят в число команд, у которых есть проблемы с травмами, но, несмотря на это, они всё ещё играют в какой-то особенный футбол. Я был действительно впечатлен победой «лисов» над «Вулверхэмптоном».
У команды Брендана Роджерса, как и у всех остальных команд, были ошибки: домашние поражения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы». Но теперь они одержали шесть побед подряд во всех турнирах и с полной уверенностью собираются дать бой «Ливерпулю» на «Энфилде» в следующем туре английской Премьер-лиги», — цитирует Ширера BBC.
Матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» пройдёт 21 ноября.
- 10 ноября 2020
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
23:05
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
21:52
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:20
-
20:11
-
19:55
-
19:44
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:12
-
19:02