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Антонио Конте призвал критиков «Интера» убрать со стола вино

Антонио Конте призвал критиков «Интера» убрать со стола вино
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча 7-го тура Серии А с «Аталантой» ответил критикам, которые обвинили его команду в нехватке спортивной злости. Встреча завершилась со счётом 1:1, клуб из Бергамо уступал, но сумел отыграться.

«Не понимаю, почему я должен был ожидать какой-то особой реакции от команды? В Мадриде, в матче Лиги чемпионов, мы сыграли хорошо, хоть и не добились результата. Я не ожидал никакой реакции, тот матч мне понравился.

То же самое было и в матче с «Аталантой», которая является сильной командой. Мы могли решить исход встречи, но нам не хватило инстинкта убийцы. А потом соперник забил.

О какой нехватке спортивной злости идёт речь? Люди, которые так говорят, слышат от меня один ответ. Уберите вино со стола», — цитирует Конте FC Inter News.

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