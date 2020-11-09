Ширер: «Тоттенхэм» невзрачен, но всё равно является претендентом на титул АПЛ

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о «Тоттенхэм Хотспур», который после 8-го тура английской Премьер-лиги занимает второе место в английской Премьер-лиге.



«После вчерашней победы в матче с „Вест Бромвич Альбион“ „Тоттенхэм“ провел семь матчей без поражений в АПЛ с тех пор, как проиграл дома „Эвертону“ (0:1) в первом туре.



Беспроигрышная серия включает в себя победу в матче с „Манчестер Юнайтед“ (6:1) на „Олд Траффорд“. Но „шпоры“ также показали, что могут выигрывать непростые матчи, даже когда не показывают хорошего футбола. Они одержали победу в матчах с „Бёрнли“ и „Брайтоном“, не показывая яркой игры. Во многом благодаря этому „Тоттенхэм“ оказался так высоко в турнирной таблице.



На самом деле у „шпор“ должно было быть больше очков, чем есть на данный момент, но они пропустили в добавленное время в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и как-то позволили „Вест Хэму“ (3:3) отыграть отставание в три мяча за 12 минут.



Команда Моуринью невзрачна, но всё равно побеждает и участвует в гонке за чемпионство. Их матч с „Манчестер Сити“ 21 ноября — ещё один шанс увидеть, что собой представляют «шпоры» на самом деле», — приводит слова Ширера BBC.