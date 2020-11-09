Чезаре Пранделли — новый тренер «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила на своём официальном сайте о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба. Ранее этот пост занимал Джузеппе Якини.
«Руководство «Фиорентины» выражает благодарность Якини и его тренерскому штабу за преданность и профессионализм, проявленный с момента прибытия в клуб, и желает профессиональных успехов в карьере.
Приемником Якини станет Чезаре Пранделли, который работал в «Фиорентине» с 2005 по 2010 год и дважды выводил клуб в Лигу чемпионов. Новый тренер проведёт первую тренировку на базе клуба завтра, 10 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы итальянского клуба.
«Фиорентина» набрала в 7 турах чемпионата Италии 8 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Милан» (17).
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