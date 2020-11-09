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АПЛ объявила ещё о четырёх положительных результатах тестов на коронавирус

АПЛ объявила ещё о четырёх положительных результатах тестов на коронавирус
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё четыре положительных результата.

Руководство АПЛ отказалось называть имена игроков с положительными результатами тестов, даже не уточнив названия клубов, в которых играют эти футболисты. Игроки или персонал клуба, получившие положительный результат теста, будут изолированы на 10 дней, сообщает Sky Sports.

В общей сложности 1646 игроков и сотрудников клуба были протестированы на коронавирус в период с понедельника, 2 ноября, по воскресенье, 8 ноября.

Уже вторую неделю подряд в английской Премьер-лиге выявляется четыре положительных результата тестов. В настоящее время тестирование приостановлено на время международного перерыва на игры сборных и возобновится 21 ноября.

Напомним, правительство Великобритании разрешило английской Премьер-лиге, а также некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время четырехнедельного карантина, который начнётся в Англии в четверг, 12 ноября.

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