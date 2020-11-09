Каррагер: хочу, чтобы Моуринью снова выиграл АПЛ

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре «Тоттенхэма», который занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Конечно, хочу, чтобы АПЛ выиграл «Ливерпуль». Но, если выиграет кто-то другой, с удовольствием хотел бы снова увидеть победу Жозе Моуринью.
Моуринью многое пережил за последние годы, в том числе обвинения, что он человек из прошлого, а его футбол — из другой эпохи. Очень хочу, чтобы он снова победил и показал экспертам и прессе, что они рано списали его со счетов.
Для португальца это была бы красивая история. После того что он добился в карьере, его по-прежнему сильно критикуют, потому что иногда он не совсем правильно относится к окружающим. Но было бы приятно увидеть, как он может победить другим способом.
Не было большего фаната Маурисио Почеттино, чем я, но его команда изжила себя: ей были нужны перемены, ей было нужно развитие. Когда пришёл Жозе, прошлый сезон выдался немного нестабильным. Думаю, никто в «Тоттенхэме» и предполагать не мог, включая Дэниэла Леви, Моуринью и игроков, что они смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. Речь шла только о попадании в топ-4.
Но поскольку этот сезон довольно странный, если и есть шанс у «Тоттенхэма» чего-то добиться, то как раз в этом сезоне», – приводит слова Каррагера Sky Sports.
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