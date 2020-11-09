Деян Ловрен не поможет сборной Хорватии в матче с Турцией из-за травмы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен не сыграет в матчах с национальными командами Турции (11 ноября) и Швеции (14 ноября).



«Я знаю, что были некоторые проблемы, но я рассчитываю, что все вызванные футболисты присоединятся к сборной в ближайшее время и приступят к тренировкам. Мы уже знали, что Крамарич не будет играть из-за травмы, но Ловрен тоже будет отсутствовать.

Что касается Ловрена, у него небольшое повреждение сухожилия. К тому же, из-за перебора жёлтых карточек он в любом случае не смог бы нам помочь в матче со сборной Швеции. Он присоединится к команде в Сплите перед матчем с Португалией», — приводит слова Далича Glas Istre.