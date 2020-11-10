Адвокат «Наполи» уверен, что техпоражение в матче с «Ювентусом» будет аннулировано

Адвокат «Наполи» Маттиа Грассани выразил уверенность, что техническое поражение команды в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом» будет аннулировано. «Наполи» засчитали техническое поражение из-за того, что команда не прибыла на матч. Но неаполитанцы не могли вылететь из-за ограничений, введённых в регионе из-за пандемии коронавируса. Помимо непосредственно техпоражения с «Наполи» ещё сняли одно очко. Клуб направил апелляцию, но решение по ней ещё не принято.
«Споры были очень долгими. Я не помню ничего подобного. Дискуссия прошла для нас удовлетворительно. Мы вложили в выступление сердце и душу, чтобы объяснить: исход матча должен решаться на поле, а не за его пределами.
Не было других матчей, которые в таких обстоятельствах заканчивались бы техническим поражением и снятием очков. Власти определяют правила и устанавливают ограничения. «Наполи» стал жертвой, мы не были преступниками, нарушающими закон. Футбол не может жить отдельно от общества. На наш взгляд, есть хорошие шансы, что апелляцию удовлетворят», — приводит слова юриста Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
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