Орлов: за что Бакаева опять вызвали в сборную? Сравните его с Суторминым по голам

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вызове в сборную России на ноябрьские матчи полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. По словам Орлова, вызова в национальную команду был больше достоин полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

«Раз Сутормин выходит на замену и забивает голы, значит, он полезен. Сульшер часто начинал матчи на скамейке запасных в «Манчестер Юнайтед», и он забивал. Такое амплуа тоже может быть. Я сам думал, чем может помочь Сутормин «Зениту». А вот, пожалуйста — забивает.

Посмотрите, сколько бегает Дриусси, а голов у него меньше. А возьмём Бакаева, которого в сборную вызвали по непонятной причине. За что его опять вызвали? Сосчитайте, сколько он забил мячей, сравните с Суторминым. Думаю, Сутормин ему не проигрывает", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне Сутормин забил два мяча, а Бакаев — один.