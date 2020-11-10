Неймара заблокировали на Twitch
Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар был забанен на платформе для онлайн-трансляций Twitch, сообщает Streamerbans.
По данным сервиса Twitchtracker, у бразильца сейчас 200 тысяч подписчиков. Неймар играет в CS:GO, Among Us и Sign of Silence.
Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» заявили Неймару, что не хотят видеть его на поле в ноябрьских матчах сборной Бразилии. Неймар в ноябре получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Главный тренер бразильцев Тите сообщал, что игрок точно пропустит матч с со сборной Венесуэлы 13 ноября из-за травмы бедра, но через четыре дня Неймар поедет с командой на встречу с Уругваем.
В «ПСЖ» недовольны вызовом травмированного Неймара в сборную Бразилии
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