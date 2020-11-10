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Матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлланном» в ЛЧ под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса

Матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлланном» в ЛЧ под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса
Футбол / Лига чемпионов 0

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Мидтьюлланном» находится под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса, который передаётся от норок к человеку, сообщает Daily Mail.

По данным источника, планы «Ливерпуля» на поездку в Данию на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» поставлены под сомнение, поскольку, если она состоится, по возвращении из страны команде предстоит двухнедельный карантин. Эти протоколы были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, однако это не относится к Дании, где выявили новый штамм коронавируса.

Матч между «Мидтьюлланном» и «Ливерпулем» запланирован на 9 декабре. В первом туре английский клуб обыграл соперника со счётом 2:0.

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