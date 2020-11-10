Рой Кин оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ

Бывший игрок и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил шансы «Манчестер Сити» стать чемпионом АПЛ по итогам нынешнего сезона.
«Я думаю, что «Манчестер Сити» будет очень сложно выиграть чемпионат в этом году. У них не было возможности продолжать то, что они делали за последние два или три года. Они должны сами спросить у себя, почему не купили ещё нападающих. Им некого винить, кроме самих себя, за то, что им не хватает нападающих.
У них есть Агуэро, который сейчас восстанавливается, но когда он вернулся после своей последней травмы, он выглядел так, как будто у него был небольшой вес. Хотелось спросить: «У него всё ещё есть этот голод и желание?» Нельзя всё повесить на одного Жезуса", — приводит слова Кина Sky Sports.
Сыграв семь матчей, «Манчестер Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.
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