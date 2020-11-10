Тьяго Мотта прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Мотта прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера парижского клуба.

«Очень лестно, что люди говорят обо мне. Я горжусь этим и чувствую себя счастливым. Я счастлив получить признание болельщиков клуба, в котором провёл большую часть своей карьеры. Я надеюсь, что однажды я смогу отплатить за оказанное мне доверие. Мне нравится атакующий футбол, но, чтобы создать атакующий футбол, нужно быть динамичным, хорошо занимать пространство и атаковать, нужно рисковать. Чтобы привнести динамику в футбол, нужно быстро вернуть мяч. Когда у вас есть мяч, вы можете выбирать, что делать. Я думаю, что такая команда, как «ПСЖ», совместима с этим», — приводит слова Мотты Football Italia со ссылкой на RMC Sport

Ранее сообщалось, что, Мотта рассматривается руководством французского клуба в качестве основного кандидата на пост главного тренера. 38-летний бывший хавбек «Барселоны», «Интера», «Дженоа» и «ПСЖ» закончил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году и провёл один сезон в качестве тренера молодёжной команды «ПСЖ». Последним местом работы Тьяго является «Дженоа», он проработал в Италии два месяца.