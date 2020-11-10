Тьяго Мотта прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Мотта прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера парижского клуба.
«Очень лестно, что люди говорят обо мне. Я горжусь этим и чувствую себя счастливым. Я счастлив получить признание болельщиков клуба, в котором провёл большую часть своей карьеры. Я надеюсь, что однажды я смогу отплатить за оказанное мне доверие. Мне нравится атакующий футбол, но, чтобы создать атакующий футбол, нужно быть динамичным, хорошо занимать пространство и атаковать, нужно рисковать. Чтобы привнести динамику в футбол, нужно быстро вернуть мяч. Когда у вас есть мяч, вы можете выбирать, что делать. Я думаю, что такая команда, как «ПСЖ», совместима с этим», — приводит слова Мотты Football Italia со ссылкой на RMC Sport
Ранее сообщалось, что, Мотта рассматривается руководством французского клуба в качестве основного кандидата на пост главного тренера. 38-летний бывший хавбек «Барселоны», «Интера», «Дженоа» и «ПСЖ» закончил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году и провёл один сезон в качестве тренера молодёжной команды «ПСЖ». Последним местом работы Тьяго является «Дженоа», он проработал в Италии два месяца.
- 10 ноября 2020
-
07:35
-
07:12
-
06:55
-
06:37
-
05:58
-
05:38
-
04:58
-
04:37
-
04:24
-
02:55
-
02:05
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:11
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
23:05
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
21:52
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:19
-
21:10