Доменико Кришито покинул расположение сборной Италии из-за повреждения

Бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито получил повреждение в расположении национальной сборной Италии и не сможет помочь своей команде в предстоящих матчах, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии. Также повреждение получил футболист «Сассуоло» Франческо Капутто.

Напомним, Кришито не вызывался в сборную с 2018 года. В ноябре сборной Италии предстоит провести матчи с Эстонией, Польшей и Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заразился коронавирусом. Специалист переносит болезнь бессимптомно и в данный момент находится у себя дома, в Риме, в изоляции. Тренер приступит к работе после истечения срока карантина.