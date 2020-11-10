Доменико Кришито покинул расположение сборной Италии из-за повреждения
Бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито получил повреждение в расположении национальной сборной Италии и не сможет помочь своей команде в предстоящих матчах, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии. Также повреждение получил футболист «Сассуоло» Франческо Капутто.
Напомним, Кришито не вызывался в сборную с 2018 года. В ноябре сборной Италии предстоит провести матчи с Эстонией, Польшей и Боснией и Герцеговиной.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заразился коронавирусом. Специалист переносит болезнь бессимптомно и в данный момент находится у себя дома, в Риме, в изоляции. Тренер приступит к работе после истечения срока карантина.
Роберто Манчини заразился коронавирусом. Недавно он выкладывал шуточный пост о пандемии
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