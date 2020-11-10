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Вейналдум: ван Дейк проходит через ад, это худшее, что может испытать футболист

Вейналдум: ван Дейк проходит через ад, это худшее, что может испытать футболист
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поддержал партнёра по команде Вирджила ван Дейка, который получил тяжёлую травму в матче пятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

«Он вернётся с божьей волей. Это тяжелое время для него; это худшее, что может испытать футболист. Он проходит через ад. Но я считаю, что он очень сильный. Мы время от времени общаемся и это очень приятно», — приводит слова Вейналдума Voetbal International.

Футболист сборной Нидерландов ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом. Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена и он перенёс операцию.

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