Вейналдум: ван Дейк проходит через ад, это худшее, что может испытать футболист

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поддержал партнёра по команде Вирджила ван Дейка, который получил тяжёлую травму в матче пятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

«Он вернётся с божьей волей. Это тяжелое время для него; это худшее, что может испытать футболист. Он проходит через ад. Но я считаю, что он очень сильный. Мы время от времени общаемся и это очень приятно», — приводит слова Вейналдума Voetbal International.

Футболист сборной Нидерландов ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом. Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена и он перенёс операцию.