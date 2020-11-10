Претензии болельщиков «Зенита» к Дзюбе и судейские отстранения в РПЛ. Главное к утру

Смолов может покинуть «Локомотив», «Ювентус» рассматривает возможность продажи Роналду, фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» может зимой выставить Фёдора Смолова на трансфер.

2. «Химки» одержали победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

3. «Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду.

4. Гендиректор «Зенита» отреагировал на скандальное видео с Артёмом Дзюбой.

5. «Расставили точки над «i». Фанаты «Зенита» выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой.

6. Матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлланном» в ЛЧ под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса.

7. Судьи Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года.

8. В «Аталанте» Миранчука назвали «мастером дебютов».