Претензии болельщиков «Зенита» к Дзюбе и судейские отстранения в РПЛ. Главное к утру
Смолов может покинуть «Локомотив», «Ювентус» рассматривает возможность продажи Роналду, фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» может зимой выставить Фёдора Смолова на трансфер.
2. «Химки» одержали победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
3. «Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду.
4. Гендиректор «Зенита» отреагировал на скандальное видео с Артёмом Дзюбой.
5. «Расставили точки над «i». Фанаты «Зенита» выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой.
6. Матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлланном» в ЛЧ под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса.
7. Судьи Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года.
8. В «Аталанте» Миранчука назвали «мастером дебютов».
Рекомендуем вам
- 10 ноября 2020
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:55
-
07:35
-
07:12
-
06:55
-
06:37
-
05:58
-
05:38
-
04:58
-
04:37
-
04:24
-
02:55
-
02:05
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:11
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
23:05
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
21:52
-
21:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам